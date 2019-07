Il Tour de France 2019 tappa dopo tappa. La guida

Saranno 3.460 chilometri. Saranno 23 giorni e 21 tappe. Sarà giallo, almeno per colore dominante, quello dei girasoli che farà da sfondo ai corridori, quello del sole sopra la testa, quello dei cappellini a bordo strada, quello della maglia più ambita, che da sola e per un giorno può cambiare una carriera, "anche la vita", raccontò Nicolas Barone nel 1977, vent'anni dopo quel 3 luglio 1957 che lo vide davanti a tutti, anche se per nemmeno 24 ore. "A pensarci non ci credo ancora. Sono sempre stato un corridore come tanti. Poi arrivò quella maglia gialla e ancora oggi qualcuno mi chiede come la penso su quello che succede nel ciclismo". Sarà battaglia, tentativo di sovversione, perché da troppo vincono i soliti, ossia quelli del fu Team Sky ora Team Ineos. Sarà una spada che taglia la Francia da oriente a occidente, da nord-est a sud ovest. Saranno prima Vosgi, poi Pirenei, infine Alpi. Sarà alta quota, salite infinite, discese altrettanto. Sarà il Tour de France, il solito Tour de France (?), oppure un nuovo Tour de France. Chissà.

Intanto prepariamoci a quello che verrà per in questi 23 giorni d'estate, quella più gialla, quella più bella, quella a pedali.

Tutte le tappe del Tour de France 2019

1a tappa, sabato 6 luglio: Bruxelles-Bruxelles (192km)

2a tappa, domenica 7 luglio: Bruxelles-Bruxelles (crono a squadre, 27km)

3a tappa, lunedì 8 luglio: Binche-Epernay (214km)

4a tappa, martedì 9 luglio : Reims-Nancy (215km)

5a tappa, mercoledì 10 luglio: Saint-Dié-des-Vosges-Colmar (169km)

6a tappa, giovedì 11 luglio: Mulhouse-Planche des Belles Filles (157km)

7a tappa, venerdì 12 luglio: Belfort-Chalon-sur-Saône (230 km)

8a tappa, sabato 13 luglio: Macon-Saint-Etienne (199km)

9a tappa, domenica 14 luglio: Saint-Etienne-Brioude (170km)

10a tappa, lunedì 15 luglio: Saint-Flour-Albi (218km)

Martedì 16 luglio: riposo

11a tappa, mercoledì 17 luglio: Albi-Toulouse (167km)

12a tappa, giovedì 18 luglio : Toulouse-Bagnères-de-Bigorre (209 km)

13a tappa, venerdì 19 luglio: Pau-Pau (cronometro individuale, 27 km)

14a tappa, sabato 20 luglio: Tarbes-Col du Tourmalet (117km)

15a tappa, domenica 21 luglio: Limoux-Prat-d’Albis (Foix) (185km)

Lunedì 22 luglio: riposo

16a tappa, martedì 23 luglio: Nîmes-Nîmes (177km)

17a tappa, mercoledì 24 luglio: Pont-du-Gard-Gap (207km)

18a tappa, giovedì 25 luglio: Embrun-Valloire (206km)

19a tappa, venerdì 26 luglio: Saint-Jean-de-Maurienne-Tignes (123km)

20a tappa, sabato 27 luglio: Albertville-Val Thorens (131km)

21a tappa, domenica 28 luglio: Rambouillet-Parigi (127km)