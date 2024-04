Israele licenzia due ufficiali per l'attacco a Wck e annuncia la riapertura del valico di Erez

Pubblicato il rapporto sulla morte dei sette volontari: "È un grave errore derivante da un grave fallimento". Le misure per aumentare gli aiuti e proteggere i civili nella Striscia di Gaza dopo la telefonata di Biden

Poche ore dopo la telefonata in cui il presidente americano ha detto a Benjamin Netanyahu che a Gaza è necessario un cessate il fuoco per proteggere i civili, Israele ha annunciato le prime misure per aumentare gli aiuti umanitari nella Striscia. In una dichiarazione di ieri sera il governo israeliano ha affermato che incrementerà le consegne di aiuti anche attraverso il porto di Ashdod e il valico di Erez, un checkpoint tra Israele e il nord di Gaza che Hamas ha attaccato il 7 ottobre scorso e che da allora Israele ha tenuto chiuso. Potranno entrare anche maggiori aiuti attraverso il valico di Kerem Shalom.

La telefonata del presidente americano è arrivata tre giorni dopo l'uccisione di sette volontari che lavoravano per la World Central Kitchen da parte dell'esercito israeliano: Biden ha detto che gli Stati Uniti potrebbero rivalutare la loro politica nei confronti della guerra a Gaza se lo stato ebraico non intraprenderà misure immediate per affrontare la disastrosa situazione umanitaria nella Striscia e proteggere gli operatori umanitari.

Oggi l’esercito israeliano ha annunciato il licenziamento di due ufficiali – un colonnello e un maggiore – coinvolti negli attacchi di lunedì che hanno portato all'uccisione dei sette operatori umanitari e pubblicato un'indagine approfondita. "I risultati dell'indagine indicano che l'incidente non avrebbe dovuto verificarsi. Coloro che hanno approvato il colpo erano convinti che fossero agenti armati di Hamas e non dipendenti della Wck. E' un grave errore derivante da un grave fallimento dovuto a un'identificazione errata, a errori nel processo decisionale e a un attacco contrario alle procedure operative standard", ha affermato l'esercito nel report. Gli ufficiali avrebbero quindi violato i protocolli dell'esercito, ordinando alle truppe di aprire il fuoco sulla base di prove insufficienti ed errate secondo cui un passeggero in una delle auto fosse armato.

Secondo alcuni funzionari dell'Amministrazione Biden Netanyahu ha accettato anche altri impegni, tra cui ulteriori misure per ridurre le vittime civili e dare maggiore potere ai negoziatori che mediano un accordo temporaneo di cessate il fuoco in cambio del rilascio degli ostaggi. Il segretario di stato americano, Antony Blinken, ha detto al termine di un vertice con i leader Ue che "le azioni di Israele, con l'apertura del valico di Erez, sono sviluppi positivi ma il vero test sono i risultati ed è questo ciò che vogliamo vedere nei prossimi giorni e settimane". Blinken ha portato degli esempi concreti: "Un dato importante sarà il numero di camion che entra a Gaza e se possono spostarsi, specie a Gaza nord. Vogliamo vedere risolti i colli di bottiglia ed essere sicuri che i cooperanti, chi porta gli aiuti, possano lavorare in sicurezza".

Alcuni funzionari israeliani hanno detto alla Cnn che la riapertura del valico di Erez, nel nord di Gaza, è prevista nel fine settimana e riceverà le prime spedizioni di aiuti umanitari per la Striscia domenica, mentre nella giornata di sabato circa 100 camion umanitari viaggeranno direttamente dalla Giordania a Gaza attraverso il valico di Kerem Shalom, a sud.