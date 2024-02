La ressa e i morti per gli aiuti a Gaza. Serve un piano per la Striscia

Un convoglio di aiuti umanitari è arrivato vicino Gaza City, la città più importante della Striscia in cui si sono concentrati i combattimenti nella prima fase della guerra. L’esercito israeliano dice che i terroristi di Hamas non controllano più la parte nord, dove sono rimaste circa 700 mila persone, che il sud è quasi libero e permangono sacche di miliziani a Rafah. I convogli umanitari sono scarsi, pochi sono quelli che passano da nord, arrivano con difficoltà e le persone, spesso, quando sanno che il giorno dopo arriverà un camion con gli aiuti, si mettono ad attenderlo dalla sera prima e quest’attesa non vale come rassicurazione che riceveranno cibo, farina o acqua perché la distribuzione è caotica e quel che arriva non è mai abbastanza.



