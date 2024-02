Israele vota ma pensa al piano per liberare gli ostaggi. Le parole di Biden

Tel Aviv. Sui manifesti gialloneri all’ingresso di 134 seggi elettorali lo slogan dice “Scegli gli ostaggi”. Sono le sezioni dove avrebbero dovuto votare gli israeliani rapiti e ancora sequestrati da Hamas a Gaza, da ormai 144 giorni. Queste e altre manifestazioni hanno segnato, ieri in Israele, l’atmosfera delle elezioni comunali in tempo di guerra. Le previsioni stimavano già un’affluenza particolarmente bassa alle urne, anche per la scarsa presenza del tema elettorale nei media, con l’attenzione tutta puntata sul conflitto e sugli ultimi sviluppi di un accordo per la liberazione degli ostaggi e per un cessate il fuoco. In parte può avere influito il timore che il voto diventasse un target per gli attacchi dei razzi delle fazioni palestinesi ancora attive a Gaza ma soprattutto degli Hezbollah dal Libano. Anche per questo motivo, lo svolgimento del voto, a cui hanno diritto 7,2 milioni di cittadini, è stata “una dimostrazione della solidità del sistema democratico di Israele” per il ministro degli interni Moshe Arbel, che ha ordinato la predisposizione di urne elettorali dentro la Striscia di Gaza, per consentire ai militari in attività di votare. E per i 400 mila sfollati che devono ancora fare ritorno alle proprie case, era previsto che potessero recarsi in qualunque sezione, ovunque si trovassero. In 11 dei 252 consigli locali, quelli dove circa 180 mila residenti sono stati evacuati, le elezioni – già rinviate due volte per la guerra – si terranno invece tra altri nove mesi.

