Il problema è Hamas, non l'Unrwa

L’agenzia delle Nazioni Unite per i palestinesi (Unrwa) non è neutrale e non è in grado di rispettare i valori che richiede un’istituzione dell’Onu. Per questo motivo c’è chi vorrebbe farla confluire nell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr). L’idea è del senatore di Italia Viva Ivan Scalfarotto, che ne ha parlato ieri alla “Conferenza internazionale per un futuro oltre l’Unrwa” a Ginevra organizzata da UN Watch. Altri, come l’ex inviato speciale americano in medio oriente Dennis Ross, propone una graduale esautorazione e trasformazione dell’Unrwa dopo la fine della guerra. Il piano del governo Netanyahu per il dopo Hamas a Gaza non prevede l’Unrwa.



