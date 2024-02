Al Bataclan arrivano bandiere e slogan pro Palestina

Nathalie Jardin è morta il 13 novembre 2015, a 31 anni. Lavorava come tecnico delle luci al Bataclan, la sala concerti parigina dove nove anni fa un commando di jihadisti ha assassinato novanta ragazzi innocenti, gonfi di sogni e joie de vivre. “Come gli altri genitori delle vittime del Bataclan, ho vissuto il peggior dolore che un padre possa provare: la perdita di un figlio. Tre individui che si definivano ‘soldati’ hanno sparato a bruciapelo contro centinaia di persone disarmate che erano lì per assistere a uno spettacolo, proprio come i ragazzi che ballavano e si divertivano nei pressi del kibbutz di Re’im lo scorso 7 ottobre, prima di essere massacrati dai terroristi di Hamas”, dice al Foglio Patrick Jardin, padre di Nathalie. La strage di Hamas al rave party di Re’im, nel quadro del Supernova Music Festival, è “il Bataclan israeliano”, sottolinea questo padre ferito che nell’estate del 2020 ha pubblicato un libro, “Pas devant les caméras!”, per ricordare la figlia e gridare la sua rabbia contro la barbarie islamista. Per questo, lunedì scorso, non ha potuto rimanere in silenzio dinanzi a un filmato registrato durante il concerto al Bataclan del duo siro-tedesco Shkoon. Un filmato dove il pubblico urlava “Free Palestine, Free Palestine”, mentre risuonava un remix di “Yamma mwel el hawa”, canzone palestinese il cui testo recita: “Preferirei essere accoltellato che vivere sotto il giogo dei farabutti”.

