Abu Mazen accetta le dimissioni del suo premier. La forma del “giorno dopo Hamas”

Tel Aviv. Anche se “il giorno dopo Hamas” tratteggiato dal premier israeliano Benjamin Netanyahu non è ancora arrivato, quello dopo Abu Mazen sembra più vicino. E i due sono strettamente legati. L’agenzia di stampa Wafa ha riportato il discorso con cui ieri, all’inizio della seduta settimanale del gabinetto di governo a Ramallah, il premier palestinese Mohammad Shtayyeh ha presentato per iscritto le sue dimissioni, dopo averle annunciate il 20 febbraio al presidente Abu Mazen, che ieri in serata le ha accettate e gli ha chiesto di servire ad interim fino alla formazione di un nuovo governo. “Una decisione – ha spiegato il premier – che arriva alla luce degli sviluppi politici, di sicurezza ed economici legati all’aggressione contro il popolo palestinese nella Striscia di Gaza, e della situazione senza precedenti di escalation in Cisgiordania, compresa la città di Gerusalemme”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE