Meloni sui civili morti a Gaza: "Profondo sgomento. È urgente che Israele faccia chiarezza"

"Le numerose vittime civili impongono di intensificare gli sforzi sui negoziati in atto per creare le condizioni per un cessate il fuoco e per la liberazione degli ostaggi", dice la premier. Si accoda il ministro Tajani: "Israele tuteli la popolazione"

"Ho appreso con profondo sgomento e preoccupazione la drammatica notizia di quanto accaduto oggi a Gaza". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, commentando i fatti avvenuti nelle scorse ore nella zona nord della Striscia, dove oltre cento civili palestinesi sono morti mentre aspettavano di ricevere beni di prima necessità provenienti da diversi camion. L’esercito israeliano ha ammesso di aver aperto il fuoco contro la folla che si stava avvicinando alle postazioni dei soldati e di aver colpito una decina di civili, gli altri sarebbero stati calpestati mentre la folla prendeva d’assalto i camion del convoglio.



La presidente del Consiglio ha chiesto "con urgenza" chiarezza: "Bisogna che Israele accerti la dinamica dei fatti e le relative responsabilità. Le nuove e numerose vittime civili impongono di intensificare immediatamente gli sforzi sui negoziati in atto per creare le condizioni per un cessate il fuoco e per la liberazione degli ostaggi". Della stessa idea è anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani: "Le tragiche morti a Gaza richiedono un immediato cessate il fuoco per favorire più aiuti umanitari, la liberazione degli ostaggi e la protezione dei civili. Chiediamo con forza a Israele di tutelare la popolazione a Gaza e di accertare, con rigore, fatti e responsabilità".