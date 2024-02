I numeri degli aiuti che entrano a Gaza, e le lotte tutt'attorno

Tra il 9 e il 18 febbraio sono transitati in media 65 camion al giorno rispetto ai circa 150 delle settimane precedenti. Dall’inizio della guerra i tir sono stati oltre 13 mila. Ma garantire la sicurezza e la distribuzione dei beni mentre si combatte è difficile, talvolta impossibile

Tel Aviv. Da una parte e dall’altra dei valichi di frontiera di Rafah, Kerem Shalom e Nitzana, nel vertice del triangolo tra Egitto, Israele e la Striscia di Gaza, sostano convogli di aiuti umanitari per la popolazione civile palestinese nell’enclave. Ma rifornimenti di cibo, farina e medicine non riescono a raggiungere con regolarità le tendopoli e le strutture dove oltre un milione e mezzo di persone sono rifugiate. La situazione, sempre più congestionata nell’enclave, alimenta la disperazione. E quando i carichi transitano per arrivare a destinazione, la gente li prende di assalto.