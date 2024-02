Riparte il negoziato tra Israele e Hamas. I numeri (variabili) dello scambio e "la damigella d'onore"

Tel Aviv. Schiacciati tra le pressioni per arrivare a un accordo e l’ipotesi di un’operazione di terra dell’esercito in stile Gaza City e Khan Yunis anche a Rafah durante il ramadan, i mediatori cercano di tenere Israele e Hamas ai tavoli delle trattative finché le distanze tra i due non si accorceranno a tal punto da poter gettare un ponte. Il teatro dei colloqui si sta spostando di nuovo dal Cairo – dove nei giorni scorsi è transitata la delegazione di Hamas guidata dal leader all’estero Ismail Haniyeh – a Parigi. Nella capitale francese il direttore della Cia, William Burns, è in arrivo oggi per incontrare i funzionari del Qatar, la controparte egiziana e, si augurano gli Stati Uniti, gli israeliani. Israele dovrebbe inviare la propria delegazione, guidata dal capo del Mossad David Barnea. In questo caso, in Francia torneranno anche il primo ministro del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman al Thani, e il capo dell’intelligence egiziana Abbas Kamel, ricostituendo la squadra di interlocutori che aveva partecipato al vertice di fine gennaio.



Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE