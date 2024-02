La speranza in un video degli unici bambini israeliani rimasti a Gaza

Tel Aviv. Per il mondo, quella peluria rossa, quei ciuffi pel di carota, sono diventati un simbolo. “Per noi è solo la nostra famiglia. E la rivogliamo indietro”, dice Ofri Bibas, la sorella maggiore di Yarden, il giovane marito di Shiri e padre dei due fratellini Kfir, un anno, e Ariel, quattro, tutti presi in ostaggio il 7 ottobre scorso dal kibbutz Nir Oz. Lunedì il portavoce militare Daniel Hagari, con il consenso della famiglia Bibas, ha diffuso i filmati delle telecamere di sorveglianza di Khan Yunis, puntate sul rapimento della donna con i bambini. Il momento è doloroso, come ogni giorno negli ultimi quattro mesi e mezzo “vissuti come sulle montagne russe” dal nucleo famigliare molto unito, che si incontrava ogni settimana nel week end e faceva crescere i cuginetti come fratelli e sorelle. Ofri è incinta al sesto mese e non le sembra possibile che Shiri e Yarden nemmeno lo sappiano. E si chiedono se conosceranno mai il terzo nipote. La figlia più grande ha l’età di Ariel. Il cugino è anche il suo migliore amico. “Mi chiede continuamente di lui – racconta la madre. Mi domanda perché nessuno è riuscito a trovarlo e quando tornerà. Mi chiede se è morto. E ha solo quattro anni”. Ma la risposta, finché non sarà l’esercito a fornire prove certe, non l’azzarda nessuno. Nemmeno dopo che le Brigate Khatib al Mujahidin – il Battaglione dei Santi Guerrieri, l’organizzazione terroristica nata nel 2001 da una costola di Fatah e diventata una subalterna di Hamas – a fine novembre dichiararono che i fratellini dai capelli rossi e la loro madre “erano stati trovati morti”.

