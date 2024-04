Biden stabilisce la linea dell'inaccettabilità a Gaza

Joe Biden e Benjamin Netanyahu hanno parlato al telefono dopo che l’esercito israeliano ha ucciso sette volontari che lavorano per la World Central Kitchen, un’organizzazione che si occupa di portare aiuti umanitari anche dentro alla Striscia di Gaza. Gli operatori avevano concordato con l’esercito il percorso che avrebbero fatto, ma le loro tre macchine sono state colpite. Israele ha parlato di un incidente, di un errore di valutazione, e la World Central Kitchen ha detto che avrebbe fermato la sua missione nella Striscia. Le organizzazioni umanitarie stanno aiutando Israele nella distribuzione del cibo, il loro ruolo è fondamentale e gli Stati Uniti temono il peggioramento delle condizioni umanitarie nella Striscia senza il loro contributo. Biden era furioso al telefono con Netanyahu, hanno riferito delle fonti della Casa Bianca ad Axios. Biden ha detto a Netanyahu che è necessario un cessate il fuoco per proteggere i civili e ha sottolineato che la squadra che negozia tra Doha e il Cairo deve avere un mandato più forte per ottenere il rilascio degli ostaggi.

