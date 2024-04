Biden crede ancora in Abramo, ma per gli arabi normalizzare stanca

Prima la pace con i sauditi e poi quella con i palestinesi, ha sempre detto Benjamin Netanyahu. Prima la pace con i palestinesi e poi quella con gli israeliani, ha sempre risposto Mohammed bin Salman. Il dilemma della normalizzazione delle relazioni fra Gerusalemme e Riad è una questione di priorità che fino a oggi i facilitatori americani non sono riusciti a dirimere. La guerra a Gaza non vede ancora vie d’uscita, ma l’ostinazione di Joe Biden resta quella di mediare un’intesa prima del voto americano di novembre. “Guardate, sto lavorando con i sauditi. Sono pronti a riconoscere pienamente Israele”, aveva detto il presidente americano la settimana scorsa. Oggi, il consigliere per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan, è atteso a Riad per incontrare l’erede al trono Bin Salman. Sul tavolo c’è il sostegno americano per lo sviluppo di un programma nucleare a scopi civili, condizione richiesta dai sauditi per aderire agli accordo di Abramo. Curiosità: a mediare con MBS nella delegazione guidata da Sullivan c’è anche un ex militare israeliano, oggi fedelissimo di Biden. E’ Amos Hochstein, consigliere del dipartimento di stato per le questioni energetiche. Nato da genitori americani immigrati in Israele, dove ha pure prestato servizio nelle forze armate, Hochstein è un democratico con una lunga esperienza nel settore degli idrocarburi, un lobbista ai cui consigli Biden ha prestato sempre ascolto. Il presidente è pronto a sfidare il Senato – dove molti democratici sono poco inclini a scendere a patti con quello che tre anni fa Biden stesso definiva uno stato “canaglia” – ma sa che oltre al rischio di dotare MBS dell’atomica c’è l’urgenza di trovare una soluzione per Gaza. “Serve un piano post guerra, una soluzione a due stati. Non per forza oggi, ma deve esserci uno sviluppo. Credo possiamo farcela”, aveva aggiunto Biden. Basterebbe una road map, dicono alcuni analisti, un percorso diplomatico di qualche anno che conduca a un riassetto nella Striscia. Tanti sforzi che potrebbero non portare a nulla. Barak Ravid su Axios cita fonti della Casa Bianca che avrebbero definito l’accordo fra Israele e Arabia Saudita “un sogno impossibile”.

