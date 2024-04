Se Israele colpisce l'Iran non cerca di inasprire il conflitto

Lo scorso anno, qualche settimana prima del 7 ottobre, il capo del Mossad David Barnea aveva detto durante una conferenza aperta al pubblico che soltanto nel 2023 Israele aveva sventato ventitré attacchi contro israeliani ed ebrei in giro per il mondo, e aveva rivelato che erano stati organizzati tutti e ventitré dall’Iran. Barnea aveva spiegato che il Mossad era riuscito a catturare i sicari, a sequestrare le loro armi, che erano pronte per essere usate in attentati in Europa, in Africa, in America del sud, e aveva detto di sapere che gli ordini erano stati impartiti molto in alto e aveva promesso che Israele avrebbe risposto “nel cuore di Teheran”. Barnea è l’uomo che conosce tutte le attività più segrete e più importanti del suo paese, è impegnato nella lotta contro il terrorismo e anche nei negoziati per liberare gli oltre centotrenta ostaggi che sono ancora nelle mani di Hamas nella Striscia di Gaza. Come tutti gli altri capi del Mossad prima di lui, Barnea presta molta attenzione all’Iran e l’attacco di lunedì a Damasco, in Siria, che ha ucciso il generale iraniano Mohammad Reza Zahedi e altri dirigenti militari, è parte della strategia israeliana contro Teheran, e non è stata pensata soltanto adesso. Dopo il 7 ottobre, quando i commando organizzati di Hamas hanno attaccato i kibbutz a ridosso di Gaza e Israele ha risposto con una campagna di bombardamenti sfinente prima di iniziare l’operazione di terra nella Striscia, anche l’Iran è entrato in guerra contro Israele. Teheran ha però evitato una campagna totale, preferendo delle azioni costanti ma attraverso i gruppi che arma da anni.

