Raid duro di Israele ad Aleppo. Gallant avvisa: colpiremo Hezbollah, ovunque sia

Tel Aviv. Israele colpisce duro in Siria e in Libano. L’attacco nella regione di Aleppo, nella notte tra giovedì e venerdì, è stato senza precedenti. Fonti siriane l’hanno definito il più potente degli ultimi anni in quella zona. E il ministro della Difesa Yoav Gallant ha promesso maniere ancora più forti. “Estenderemo l’offensiva al nord e aumenteremo gli attacchi”, ha detto il capo della Kirya in un incontro con il Comando nord di Tsahal, lanciando un ammonimento al nemico lungo la frontiera settentrionale di Israele. Gallant ha promesso azioni “più offensive che difensive” per arrivare ovunque si trovino le milizie di Hezbollah, che sia “Beirut, Baalbek, Tiro, Sidone e per tutta la lunghezza del confine. E in posti più lontani, come Damasco”. È stato il ministero della Difesa siriano ad attribuire a Israele – che di prassi non conferma ufficialmente, ma questa volta non ha esitato a elogiare l’operazione – gli attacchi in diversi punti, nella campagna di Aleppo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE