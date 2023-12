A nord Israele confina con l'Iran. Le foto di Hamas che si arrende

Jish (confine tra Israele e Libano), dalla nostra inviata. La cupola della moschea di Maroun al ras brilla in lontananza, ogni volta che il sole scivola fuori dalle nuvole, manda un bagliore e sembra un avvertimento. Sessantamila persone in ventotto villaggi israeliani nel raggio di quattro chilometri e mezzo dal confine sono stati evacuati dopo il 7 ottobre e per loro non ci sono piani di ritorno imminenti. Un civile è stato ucciso da un missile anticarro sparato dal Libano, si trovava a Matat. Hezbollah spara da città sciite, come Yaroun, che spesso però si trovano dietro a città maronite che vengono usate come scudi. Tra esercito israeliano e milizie di Hezbollah lo scambio di fuoco è continuo, gli abitanti rimasti oltre la zona messa in sicurezza sono abituati ai colpi, agli allarmi e all’idea che quello che è accaduto a sud, a ridosso della Striscia, potrebbe ripetersi anche qui. Il piano esisteva già ed era molto simile a quello messo in atto da Hamas. Talmente simile che in pochi credono che tra Hezbollah e i terroristi di Gaza non ci sia stato almeno uno scambio di idee. I leader dei due gruppi si sono incontrati spesso prima del 7 ottobre e Hamas non ha fatto altro che imitare.

