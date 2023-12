Quanto manca per eliminare Hamas

Karmiel (nord di Israele), dalla nostra inviata. La parola vittoria viene pronunciata di rado quando si discute della guerra a Gaza. Per ora suona fuori luogo in un paese colpito da uccisioni, violenze e stupri, con oltre cento cittadini ancora in prigionia. Secondo tre funzionari americani, le venti donne che Hamas si è rifiutato di liberare vengono sottoposte a violenze sessuali continue e per questo i terroristi non hanno permesso il loro ritorno: vogliono continuare ad abusare di loro e non volevano che i segni di violenze spezzassero la propaganda, costruita con le minacce, sui trattamenti affabili riservati agli ostaggi. Tutti vogliono la vittoria, ma per ora, è una parola che, in mezzo a tutto questo, può essere soltanto sussurrata. Le autorità, i membri dell’esercito, i funzionari dell’intelligence preferiscono parlare di “fine” del conflitto, spiegando che questa non è una guerra in cui si vince, si combatte per la sicurezza futura dello stato di Israele che passa per l’eliminazione di Hamas. Si combatte perché Hamas ha già detto che intende ripetere il 7 ottobre, perché la lotta è anche un messaggio agli altri gruppi che minacciano lo stato ebraico, come Hezbollah, e in questo caso è deterrenza. L’organizzazione terroristica di Gaza è vasta e sradicarla non vuol dire mirare a ogni sostenitore, ma a chi è coinvolto nei processi decisionali. Ci sono gli uomini diventati simboli e ci sono gli ingranaggi. L’esercito fa sapere di volta in volta chi è riuscito a eliminare e, mentre punta verso la città di Khan Younis, dove crede si nascondano Yahya Sinwar, Marwan Issa e Mohammed Deif, ha pubblicato un’immagine rilevante che mostra alcuni uomini seduti attorno a un tavolo, probabilmente in un tunnel e sono tutti membri di Hamas. Negli attacchi contro la parte settentrionale della Striscia di Gaza, Israele ha inflitto delle perdite importanti a due brigate in particolare: la Brigata nord e quella di Gaza City.

