Le mosse di Israele verso il sud della Striscia e il primato tragico di questa guerra

Tel Aviv, dalla nostra inviata. In un paese come Israele, con un territorio di circa ventiduemila chilometri quadrati, poco meno di quello della regione Toscana, attaccato a ogni lato da diversi avversari, ogni frontiera si sente un fronte. In un territorio come la Striscia di Gaza, con una superficie di trecentosessantacinque chilometri quadrati, poco meno del comune di Arezzo, con una struttura terroristica come quella di Hamas che dal 2007 ha intricato infrastrutture militari e civili fino a renderle indissolubili, tutto è un obiettivo di guerra. I cittadini di Gaza non possono confidare nel fatto che sia Hamas a pensare alla loro sicurezza dopo avere unito mortalmente scuole e lanciarazzi, condomini e depositi di munizioni. L’organizzazione non sposterà mai le infrastrutture militari per salvare i civili. Ai cittadini di Gaza non resta che sperare che siano gli israeliani a fare una guerra che limiti i rischi per la popolazione, così come anche gli Stati Uniti chiedono con insistenza. Finora, nonostante i tentativi, i danni non sono stati limitati.

