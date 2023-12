Due piazze a Tel Aviv: lo scontro tra gli israeliani e il premier è sugli ostaggi

.Tel Aviv, dalla nostra inviata. Ci sono due piazze a Tel Aviv. Una è quella in cui si incontrano le famiglie degli ostaggi e tutti gli israeliani che ogni giorno vengono qui a sostenerli. L’altra è un minuscolo corteo, tanto piccolo da sembrare un picchetto un po’ affollato, che si raduna ogni sera davanti alla Kirya per chiedere le dimissioni di Benjamin Netanyahu. Per il momento le due piazze non si incontrano, ma fisicamente non sono distanti, prima o poi si troveranno a metà strada. L’esercito israeliano ha definito la giornata di ieri “la più intensa dall’inizio dell’operazione”, ha confermato la sua presenza nelle zone di Jabalya e Shuja’iyya, nel nord della Striscia, e ha detto di essere nel cuore di Khan Younis, a sud, dove i soldati sono arrivati per dare la caccia ai leader di Hamas e dove, secondo indiscrezioni non confermate, alcuni capi dell’organizzazione sono stati feriti e portati in ospedale. E’ difficile quantificare quanti terroristi siano stati uccisi a Gaza, il loro numero si confonde con quello dei troppi civili morti, ma secondo l’esercito sono circa quattromila. La discussione in Israele non è su quanto sia opportuno portare avanti la guerra, la maggioranza netta degli israeliani è a favore, piuttosto su come conciliare i suoi due obiettivi: eliminare Hamas e liberare gli ostaggi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE