I paesi della Ue sono molto più generosi con l'Unrwa rispetto al mondo arabo

L'Agenzia delle Nazioni Unite per i palestinesi, coinvolta nel massacro del 7 ottobre, riceve più finanziamenti dai paesi dell'Unione europea che da quelli arabi. Intanto emerge che il leader politico di Hamas avrebbe lavorato come insegnante per l'agenzia Onu

Il leader politico di Hamas, Ismail Haniyeh, ha lavorato come insegnante per l’Agenzia delle Nazioni Unite per i palestinesi (Unrwa), ha rivelato l’ex funzionario dell’agenzia Ahmad Oueidat in un’intervista al canale televisivo londinese al Hiwar. “Haniyeh era un insegnante dell’Unrwa, come Talal Naji, segretario del Fronte per la liberazione della Palestina”, ha detto Oueidat. L’agenzia da mesi è oggetto di critiche dopo che si è scoperto che membri dell’Unrwa hanno preso parte al massacro del 7 ottobre. Israele ha diffuso dati secondo cui 2.135 dipendenti dell’Unrwa erano membri di Hamas (il 17 per cento della forza lavoro totale a Gaza), di cui almeno 400 erano combattenti attivi. Intanto l’Unrwa va a caccia di fondi e non mancano le sorprese.