Fermare Putin, smantellare Hamas? E chi ci pensa più

L’occidente si fa sentire ormai solo per fissare i limiti a cui si deve attenere la guerra degli ucraini o per imporre a Israele di combattere con le mani legate. Ma nessuno chiede ai terroristi una dichiarazione di resa per la pace

Fermare Putin. Smantellare Hamas. Abbiamo scherzato? Così pare. Le autorità occidentali si fanno sentire ormai solo per fissare linee rosse invalicabili. Sono i limiti a cui si deve attenere la guerra degli ucraini per difendersi dall’aggressione, contenere e respingere l’esercito russo che semina morte e disperazione, toglie l’energia e mette al buio intere regioni, bombarda Kyiv e Odessa, minaccia il blackout alla centrale atomica di Zaporizhzhia. Bene. La guerra in Europa Putin la porta con la coscrizione generale, con lo svuotamento delle carceri per riempire l’aggressione di carne umana da macellare, con la virata dell’economia industriale degli armamenti, con le alleanze canaglia che portano rifornimenti dalla Corea del nord e dall’Iran.