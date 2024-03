Perché mandare truppe a Kyiv non alimenta l'escalation nucleare e può aiutare la pace

Ieri Emmanuel Macron e Giorgia Meloni si sono incontrati a margine dei lavori del Consiglio europeo e insieme hanno ribadito che “è fondamentale l’unità europea nel sostegno a Kyiv e per arrivare a una pace giusta”. Questa affermazione non è in contraddizione con la proposta del presidente francese di mandare contingenti europei in Ucraina per scongiurare una vittoria russa, a cui pure ha fatto seguito un forte coro di dissenso. Secondo quelli che si oppongono: “Un passo del genere sarebbe impopolare e favorirebbe un’escalation nucleare”. È utile fare un po’ di chiarezza. In primo luogo, la maggior parte dei paesi europei è nell’Ue, nella Nato, nell’Ocse e fa parte delle Nazioni Unite (le principali organizzazioni internazionali che si occupano di sicurezza). Il fatto che un paese europeo, in autonomia, decida di mandare truppe in un teatro di guerra non significa necessariamente che una di queste organizzazioni o i suoi membri siano coinvolti. L’intervento degli Stati Uniti in Iraq nel 2003 non ha coinvolto le Nazioni Unite o la Nato, l’intervento degli europei in Libia nel 2011 ha coinvolto la Nato ma non l’Ue, mentre l’intervento militare francese in Mali ha coinvolto Onu e Ue ma non la Nato. È importante chiarire che i paesi europei sono sovrani in materia di difesa e dunque non esiste un meccanismo per scongiurare un intervento di un alleato.



