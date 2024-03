Il sostegno incrollabile dell'Ue a Kyiv crolla su munizioni, agricoltura e commercio

I leader europei dicono di voler fare di più sulle armi, ma il senso d’urgenza non c’è. Il tema più dibattuto al Consiglio europeo ieri erano gli Eurobond per finanziare l’industria della difesa

Bruxelles. Con Kyiv colpita da un nuovo massiccio attacco missilistico della Russia, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ieri ha inviato un messaggio molto duro ai capi di stato e di governo dell’Unione europea. Vertice dopo vertice, i ventisette riaffermano il loro “sostegno incrollabile” per l’Ucraina. Ma, vertice dopo vertice, dalle munizioni ai prodotti agricoli, l’Ue lascia sempre più l’Ucraina sé stessa. “I sistemi di difesa area esistenti non sono sufficienti per proteggere il nostro intero territorio dal terrore russo”, ha detto Zelensky: “Non è una questione di centinaia di sistemi, ma di un numero fattibile”.