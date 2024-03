Dopo i morti per gli aiuti a Gaza, von der Leyen scongela i fondi per l'Unrwa

La Commissione di Ursula von der Leyen ieri ha deciso di scongelare 50 milioni di euro per l’Unrwa, l’Agenzia delle Nazioni Unite per l’assistenza ai palestinesi. L’esecutivo ha anche aumentato di 68 milioni di euro gli aiuti d’emergenza per i palestinesi, per portarli a 150 milioni nel 2024. Una parte di questi aiuti sarà canalizzata sempre attraverso l’Unrwa. La tempistica fa sospettare una decisione più emotiva che ragionata. Von der Leyen aveva deciso di sospendere i fondi per l’Unrwa quando il governo di Israele aveva rivelato che sette impiegati dell’Unrwa avevano partecipato agli attacchi del 7 ottobre. Fino all’altro giorno la Commissione aveva negato che avrebbe rilasciato i fondi, perché l’Unrwa non aveva ancora accettato le sue richieste per un audit interno e meccanismi di controllo per prevenire il coinvolgimento del suo staff in attività terroristiche. All’improvviso ieri tutto è tornato in ordine. Le drammatiche immagini dei morti per gli spari israeliani e la calca di palestinesi attorno al convoglio umanitario a Gaza nord giovedì devono aver fatto cambiare idea a von der Leyen.

