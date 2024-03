Ucraini e dissidenti: che significa oggi “terrorista” per Vladimir Putin

In Russia è stato dichiarato il lutto nazionale dopo l’attentato al Crocus City Hall, l’auditorium alla periferia di Mosca in cui hanno fatto irruzione quattro terroristi sparando e accoltellando civili disarmati e poi appiccando l’incendio che ha distrutto la struttura. Per il paese sono stati affissi grandissimi manifesti neri con la foto di una candela e sotto la scritta “skorbim”, “in lutto”. Kirill Martynov, direttore di Novaja Gazeta Europe, ha notato che per le strade delle città russe sono apparsi anche dei nuovi cartelli pubblicitari, recenti, che invitano ad arruolarsi nell’esercito di Mosca con uno slogan inedito: “prisoedinjat’sja k SVOim”, “unisciti al tuo”, dove “tuo” sta per “tuo esercito” e viene scritto mettendo in caratteri maiuscoli la sigla Svo, la stessa che si usa in russo per riferirsi all’“operazione militare speciale”.

