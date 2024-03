Navalnaya esorta a boicottare le elezioni del 17 marzo: "Mezzogiorno contro Putin"

Yulia Navalnaya, la vedova dell'oppositore di Vladimir Putin morto in una colonia penale in Siberia lo scorso 16 febbraio, ha esortato i russi a boicottare le elezioni in un video pubblicato sui social. Ha chiesto di presentarsi alle urne il 17 marzo a mezzogiorno, l'ultimo giorno delle presidenziali, così come aveva fatto suo marito poco prima della sua morte. "Sta a te decidere cosa fare dopo", dice Navalnaya nel video, rivolgendosi a quelle che definisce "le persone più coraggiose e oneste del nostro paese": "Puoi votare per qualsiasi candidato tranne Putin. Possiamo rovinare il voto. Puoi scriverci sopra 'Navalny'. E anche se non vedi affatto il motivo di votare, puoi semplicemente venire e stare in piedi al seggio elettorale e poi girarti e tornare a casa".

La mobilitazione è stata chiamata "Mezzogiorno contro Putin" e i collaboratori del dissidente l'hanno definita "il testamento politico di Alexei Navalny". Dopo la morte del marito, Navalnaya aveva promesso che avrebbe portato avanti le sue battaglie politiche: di fatto questa è la prima volta che la donna invita a un gesto collettivo contro il presidente russo.

“Cosa possono fare? Chiudere i seggi a mezzogiorno? Organizzare una controprotesta ‘alle 10 per Putin’? Scrivere i nomi di tutti quelli che si sono presentati a mezzogiorno e metterli sulla lista dei cittadini sleali?", domanda la donna nel video. "Questa sarà una campagna di protesta nazionale contro Putin che avverrà accanto a tutte le vostre case. E’ accessibile a tutti ovunque. Milioni di persone possono prendervi parte. E decine di milioni ne saranno testimoni”.

Anche Vladimir Kara-Murza, condannato a 25 anni di carcere, ha fatto lo stesso appello: il giorno delle elezioni in Russia, a metà marzo, presentatevi a mezzogiorno al seggio e scrivete sulla scheda “Navalny”, aveva scritto.

Leggi anche: Il voto in Russia Scrivete Navalny sulla scheda, dice Kara-Murza ai russi, e presentatevi a mezzogiorno Paola Peduzzi

Cosa dice Navalnaya nel video

"Alexei stesso ci ha detto esattamente come farlo. Dobbiamo usare il giorno delle elezioni per dimostrare che ci siamo e che siamo in tanti, che siamo persone reali e che siamo contro Putin. È necessario presentarsi al seggio elettorale lo stesso giorno e alla stessa ora: il 17 marzo a mezzogiorno. Sta a te decidere cosa fare dopo. Puoi votare per qualsiasi candidato tranne Putin. Possiamo rovinare il voto. Puoi scriverci sopra 'Navalny'. E anche se non vedi affatto il motivo di votare, puoi semplicemente venire e stare in piedi al seggio elettorale e poi girarti e tornare a casa.

Anche se siete stati costretti a votare prima, nulla vi impedirà di recarvi al seggio elettorale il 17 marzo alle 12. La cosa più importante è venire. Questa è un'azione molto semplice e sicura, non può essere vietata. E aiuterà milioni di persone a vedere persone che la pensano allo stesso modo e a rendersi conto che non siamo soli, siamo circondati da persone che sono contro la guerra, la corruzione e l'illegalità.

Molto probabilmente, il Cremlino comincerà a spaventare tutti. Ma cosa possono fare? Chiudere i seggi elettorali per un'ora, non vi fate entrare? Avete tutto il diritto di andare a votare in qualsiasi momento, e mezzogiorno del 17 marzo non è più pericoloso di qualsiasi altro giorno. E più abbiamo paura, più dobbiamo ricordarci che se non lo vogliono così tanto, allora è un problema per loro. E se questo è un problema per loro, allora questo è questo il modo giusto di agire.

Alexei ha chiesto di partecipare a questa azione "Mezzogiorno contro Putin", ed è per questo che è così importante per me personalmente. Voglio fare quello che lui pensava fosse giusto. Alexei ha scritto che milioni di russi potrebbero prendere parte a una tale azione di protesta di tutta la Russia, che si terrà non solo in ogni città, ma in ogni quartiere di ogni città, e altre decine di milioni la vedranno. Tutti dovrebbero essere a conoscenza di questa azione, quindi mi rivolgo direttamente a tutti coloro che guardano questo video: convincete un'altra persona a venire con voi: questo sarà il vostro contributo personale alla causa comune. Probabilmente ci sono molti intorno a voi che sono contro Putin e contro la guerra, e se andiamo tutti nello stesso momento, la nostra voce contro Putin sarà molto più forte.

Alexei aveva un superpotere incredibile: era in grado di unire una varietà di persone. I moscoviti di tutte le età hanno votato per lui alle elezioni del sindaco di Mosca e tutti i tipi di persone in tutto il paese sono venute a incontrarlo quando ha sfidato Putin alle elezioni presidenziali. E ora persone completamente diverse sono venute a dirgli addio. Ha sostenuto "Mezzogiorno contro Putin" per lo stesso motivo: questa azione unisce tutti. Coloro che vi partecipano non hanno bisogno di discutere su ciò che è giusto o sbagliato fare il 17 marzo. In ogni caso, questa non è un'elezione, Putin non sarà un presidente legittimo né per voi né per me né per il mondo intero. Ma a mezzogiorno del 17 marzo possiamo venire e mostrarci, farvedere che siamo in tanti e siamo forti".

Navalnaya, già pochi giorni dopo la morte di Navalny, aveva pubblicato un video per annunciare che avrebbe continuato l'attività politica del marito. Prima al Consiglio Affari esteri Ue, poi al Parlamento europeo, ha accusato direttamente il presidente russo Vladimir Putin per la morte del marito: "E' un mafioso sanguinario", ha detto tra gli applausi all'Eurocamera.