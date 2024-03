La lotta di Putin contro l'affluenza bassa

Le file per sommergere la tomba di Alexei Navalny di fiori e messaggi vanno avanti in una Russia che senza troppa attesa va verso un voto che sarà una riconferma. Il presidente russo, Vladimir Putin, ha cambiato la Costituzione per poter essere eletto presidente per il terzo mandato consecutivo, il quinto in tutto. Vuole un risultato storico, una cifra alta che abbia il suono di una proclamazione e non di un’elezione. Vuole una percentuale che copra questi giorni di lutto, che spazzi via i fiori dalla tomba di Navalny. Da tempo i russi hanno smesso di credere nelle elezioni, smisero di avere fede nel 2008 quando Dmitri Medvedev – che oggi ruggisce davanti alle cartine geografiche per dire che l’Ucraina è tutta russa – divenne il volto mite della politica russa. Persero ogni speranza quando Putin tornò al Cremlino nel 2012.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE