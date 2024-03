Scrivete Navalny sulla scheda, dice Kara-Murza ai russi, e presentatevi a mezzogiorno

Le indicazioni del dissidente contro le elezioni di Putin. C'è una campagna per la sua liberazione che parte da Londra, dove il ministro degli Esteri Cameron mostra quanto distante è il conservatorismo-cugino in America dalla protezione del dissenso

Il giorno delle elezioni in Russia, a metà marzo, presentatevi a mezzogiorno al seggio e scrivete sulla scheda “Navalny”, ha detto Vladimir Kara-Murza, dissidente di 42 anni condannato a 25 anni di carcere formalmente per aver disobbedito agli ordini della polizia e aver screditato i militari: è la condanna più grave per un dissidente dopo il crollo dell’Urss. Nel 2022, Kara-Murza aveva denunciato il regime di Putin in un discorso in America: commette crimini di guerra in Ucraina.