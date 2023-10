Le lezione di Vladimir Kara-Murza

L’immagine dello schermo del telefono è molto comune, potrebbe averla ognuno di noi. Ci sono lui e lei, marito e moglie. Lui la abbraccia e lei sorride. Lei sorride anche ora, ha due occhi enormi che accompagnano le sue parole accendendo speranze e spegnendo lacrime, ma i due non si abbracciano più, perché lui è detenuto in una cella di disciplina in Siberia. Si chiama Vladimir Kara-Murza, è un giornalista e un politico che ha trascorso la sua vita nel tentativo di costruire la democrazia in Russia, un mestiere molto pericoloso nel paese in cui Putin è al potere da vent’anni. Sua moglie, Evgenia, non è una politica, non lo è mai stata, scansa tutte le domande sulle strategie e i piani per il futuro, per quelli, dice, bisogna chiedere a suo marito, è il suo mestiere. “La parola è la mia unica arma per continuare il lavoro di mio marito”, dice al Foglio. Evgenia Kara-Murza resiste, “non ho altra scelta come moglie, come madre e come russa. Lotto per la mia vita, per quella di mio marito e per quella che avevamo immaginato insieme. Come cittadina russa sono devastata per quello che sta accadendo in Ucraina e cerco di fare il possibile per smascherare il regime di Putin e per mostrare alla comunità internazionale cosa sta accadendo”. Lei e Vladimir hanno tre figli che sanno tutto, dove si trova loro padre, perché, cosa ha subìto e cosa accade nel mondo: la guerra fuori e la guerra dentro. “Non abbiamo mai tentato di imbellettare la situazione, da quando la guerra è iniziata contro l’Ucraina nel 2014 e quando poi è iniziata contro la nostra famiglia nel 2015. E’ stato un anno dopo l’annessione della Crimea che Vladimir ha subìto il primo avvelenamento, il nostro figlio più grande allora aveva nove anni. Quando è stato avvelenato la seconda volta ne aveva undici, i nostri figli sono cresciuti con questo, con il senso della labilità, del rischio e della lotta”. Non si può essere figli normali, genitori normali, cittadini comuni con un regime che ti insegue. Non si può essere una famiglia qualsiasi quando convivi con la paura e la malattia, “i miei figli si sono spaventati ogni volta che gli hanno visto fare le valigie, sono spaventati ora che sanno che è nel mezzo della Siberia”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE