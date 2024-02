La vedova di Alexei Navalny guiderà l'opposizione: "Putin ha ucciso mio marito"

"Continuerò a lottare per il nostro paese. Io non ho paura e voi non dovete avere paura di nulla", dice Yulia Navalnaya. Il testo integrale del discorso, in italiano

Yulia Navalnaya, moglie di Alexey Navaly, ha pubblicato un video nel suo nuovo profilo Twitter in cui parla della morte dell'attivista, deceduto venerdì scorso in circostanze che sono ancora tutte da chiarire. Il testo integrale in italiano.





"Salve, sono Yulia Navalnaya. Questa è la prima volta che vengo su questo canale, vorrei rivolgermi a voi. Non avrei dovuto essere in questo posto, non avrei dovuto registrare questo video. Avrebbe dovuto esserci un’altra persona al mio posto, ma quest’uomo è stato ucciso da Vladimir Putin.Tre giorni fa Vladimir Putin ha ucciso mio marito Alexei Navalny. Putin ha ucciso il padre dei miei figli. Putin mi ha portato via la cosa più preziosa che avevo, la persona più vicina e amata. Ma Putin vi ha portato via anche Navalny.



Da qualche parte in una colonia nell’Estremo Nord, oltre il Circolo Polare Artico, nell’eterno inverno, Putin non ha ucciso solo un uomo, Alexei Navalny. Voleva uccidere insieme a lui le nostre speranze, le nostre libertà, il nostro futuro. Distruggere e annullare la prova migliore che la Russia può essere diversa. Che siamo forti, che siamo coraggiosi, che crediamo e lottiamo disperatamente e vogliamo vivere diversamente.



Per tutti questi anni sono stata al fianco di Alexei: elezioni, manifestazioni, arresti domiciliari, perquisizioni, detenzioni, carceri, avvelenamenti, ancora manifestazioni, arresti e ancora carcere. Ecco il nostro ultimo incontro con lui a metà febbraio 2022, la nostra ultima foto. Esattamente due anni dopo, Putin lo ucciderà. In tutti questi anni sono stata accanto ad Alexei. Ero felice di stare con lui e di sostenerlo. Ma oggi voglio starti vicino perché so che hai perso tanto quanto me. Alexei è morto nella colonia dopo 3 anni di torture e tormenti. Non si è semplicemente seduto, non si è seduto come si siedono gli altri: è stato torturato, è stato tenuto in una cella di punizione, in una scatola di cemento.



Per favore: immagina. Questa camera misura 6 o 7 metri quadrati. Non c’è niente dentro tranne uno sgabello, un lavandino, un buco nel pavimento al posto del water e un letto fissato al muro in modo che non ci si possa sdraiare sopra. Una tazza, un libro e uno spazzolino da denti. Non aveva nient’altro. Centinaia di giorni. È stato maltrattato, tagliato fuori dal mondo, non gli sono stati dati carta e penna per scrivere una lettera a me o ai nostri figli. È stato affamato, tre anni di fame. Ma non si è arreso, ci ha sempre sostenuto: ci ha rincuorato, ha riso, scherzato, ci ha incoraggiato. Non ha mai dubitato nemmeno per una frazione di secondo di ciò per cui stava lottando e soffrendo.



Mio marito non poteva essere spezzato, ed è proprio per questo che Putin lo ha ucciso. Vergognosamente, vigliaccamente, senza mai osare guardarlo negli occhi o semplicemente chiamarlo per nome. E altrettanto vergognosamente e vigliaccamente stanno ora nascondendo il suo corpo, non mostrandolo alla madre, non consegnandoglielo, e mentendo pateticamente e aspettando che le tracce del nuovo “Novichok” di Putin scompaiano.



Sappiamo esattamente perché Putin ha ucciso Alexei tre giorni fa. Ve ne parleremo presto. Scopriremo esattamente chi e come ha commesso questo crimine. Faremo nomi e mostreremo volti. Ma la cosa principale che possiamo fare – per Alexei e per noi stessi – è continuare a lottare. Più, più disperatamente, più ferocemente di prima. So che sembra impossibile fare di più, ma abbiamo bisogno di fare di più. Unirci in un pugno forte e colpire questo folle regime. Contro Putin, contro i suoi amici, contro i banditi in uniforme, contro i ladri e gli assassini che hanno paralizzato il nostro Paese.



Lo so, sento che siete lacerati dalla domanda: perché è tornato? Perché si è gettato volontariamente nelle grinfie di coloro che lo hanno quasi ucciso una volta? Perché un tale sacrificio? Dopotutto, avrebbe potuto vivere in pace, per dedicarsi a sé stesso e alla sua famiglia. Poteva non parlare, non indagare, non esprimersi e non combattere.



Ma non poteva. Alexei amava la Russia più di ogni altra cosa al mondo. Amava il nostro Paese, amava voi. Ha creduto in noi, credeva nella nostra forza, nel nostro futuro, nel fatto che meritiamo di meglio. Non a parole, ma nei fatti. Così profondamente e sinceramente che era pronto a dare la vita per questo. E il suo grande amore ci basta per portare avanti la sua opera. Per tutto il tempo necessario. Con la stessa determinazione e il medesimo coraggio di Alexei. Tutti pensano ora: dove trovare questa forza? Come continuare a vivere? Ecco dove prenderemo forza: nella sua memoria, nelle sue idee, nei suoi pensieri. Nella sua inesauribile fiducia in noi. È lì che cercherò la mia forza.



Uccidendo Alexei, Putin ha ucciso metà di me, metà del mio cuore e metà della mia anima. Ma l’altra metà ce l’ho ancora e mi dice che non ho il diritto di arrendermi. Porterò avanti la causa di Alexei Navalny. Continuerò a lottare per il nostro Paese e vi invito a stare al mio fianco per condividere non solo l’infinito dolore che ci ha avvolto e che non ci abbandonerà. Vi chiedo di condividere con me la rabbia. Furia, rabbia, odio per coloro che hanno osato uccidere il nostro futuro. Mi rivolgo a voi con le parole di Alexei, in cui credo fermamente: non è un peccato fare poco – è peccato non fare nulla. È peccato lasciarsi intimidire.



Dobbiamo sfruttare ogni opportunità: lottare contro la guerra, contro la corruzione, contro l’ingiustizia. Lottare per elezioni giuste e per la libertà di parola. Lottare per riprenderci il nostro Paese. La Russia – libera, pacifica, felice – la bella Russia del futuro che mio marito sognava tanto. Questo è ciò di cui abbiamo bisogno. Voglio vivere in questa Russia. Voglio che i nostri figli ci vivano. Voglio costruirla insieme a voi, esattamente come l’ha immaginata Alexei Navalny: piena di dignità, giustizia e amore. Solo così e in nessun altro modo il sacrificio inimmaginabile da lui compiuto non sarà vano.

Combattete e non arrendetevi. Io non ho paura e voi non dovete avere paura di nulla".