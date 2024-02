Quel che i “nostri” sodali di Russia unita dicevano di Navalny

Al direttore - Leggo l’endorsement di Giuliano Ferrara per le future elezioni europee, il suo rimpianto/invocazione per una sorta di Rosa nel pugno. Si possono sollevare molte obiezioni, ma una fra tutte: dove sono le credibili e necessarie persone di bosco e di riviera? Non a caso si finisce con l’evocare Marco Pannella che unico sarebbe riuscito (forse) nell’impresa di andare oltre un miope calcolo aritmetico (che in politica non raggiunge mai il suo “scopo”). Hic Rhodus.

Valter Vecellio

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE