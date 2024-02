Alexei Navalny è morto in prigione

Lo ha reso noto il servizio penitenziario russo. Il dissidente politico aveva 47 anni

E' morto Alexei Navalny. Il 47enne, principale dissidente politico nella Russia di Vladimir Putin, era detenuto nella colonia penale di Charp, nel Circolo polare artico, dal 2021. Stava scontando una pena di 19 anni. Sulle cause della morte non ci sono ancora notizie ufficiali.

Il presidente Putin è stato informato della morte di Navalny, come ha spiegato il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, che ha detto di non conoscere le cause della morte dell'oppositore. Il servizio penitenziario federale russo ha annunciato che sono in corso accertamenti sulle dinamiche che hanno portato al decesso e ha fatto sapere che Navalny si sarebbe sentito male durante una passeggiata. "Sono state eseguite tutte le procedure di rianimazione necessarie, ma non hanno funzionato", hanno scritto in un comunicato.

(Notizia in aggiornamento)