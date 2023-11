Hamas e gli altri, perché i simbolismi del Male vincono ancora

C’è una pagina di Milan Kundera a proposito dei “Sonnambuli” di Hermann Broch – l’ha rievocata giorni fa Matteo Marchesini nella sua rubrica per RadioRadicale, “Critica e militanti” – che aiuta a raccapezzarsi nelle reazioni seguite al pogrom del 7 ottobre, e a trovare un bandolo nello sconcerto che molti di noi hanno provato dinanzi all’apparente incapacità di tanti amici e conoscenti, che pure stimavamo, di trovare un posto a quelle atrocità fra i propri pensieri e i propri sentimenti. Dice Kundera che i personaggi di Broch – e noi come loro – sono bambini smarriti in una foresta di simboli. Si illudono di agire sulla realtà; di fatto, non fanno che reagire a una trama di associazioni simboliche per lo più irrazionali: se un uomo me ne ricorda un altro che è stato in passato causa di sventure, anche l’incolpevole nuovo arrivato sarà investito di ostilità e diffidenza.

