Un cessate il fuoco è nemico della pace. Tregua sì, ma senza dimenticare il 7 ottobre

Tregua senza resa. La guerra di libertà contro Hamas, ha scritto ieri giustamente l’Economist, si trova improvvisamente a fare i conti con la sua più grande contraddizione. Il 22 novembre, dopo settimane di negoziati, il governo israeliano, come sapete, ha approvato un accordo che prevede la liberazione di 50 donne e bambini da parte di Hamas, una piccola frazione dei circa 240 ostaggi detenuti a Gaza. Israele dovrà dunque fermare per qualche giorno la guerra contro gli stessi terroristi che il 7 ottobre hanno riportato l’orrore della Shoah dentro ai confini di Israele e dovrà mettere nel conto che la tregua umanitaria servirà a Hamas a prendere tempo, a riorganizzarsi, a riarmarsi, a utilizzare gli aiuti umanitari inviati ai palestinesi per alimentare i suoi tunnel del terrore, a creare le condizioni per tendere ulteriori imboscate alle truppe israeliane e a creare pressioni, con la complicità di un pezzo della comunità internazionale, affinché la guerra sospesa temporaneamente da Israele non riprenda più.

