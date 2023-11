Storia della sorprendente tenuta della comunità internazionale sulla difesa di Israele (viva Mattarella!)

I media traballano, le istituzioni no. Avete presente la vignetta censurata la scorsa settimana dal Washington Post? Avete presente l’immagine di un leader di Hamas raffigurato con alcuni civili legati intorno al suo corpo? Avete presente il confine sottile che esiste tra politicamente corretto e collateralismo con i tagliagole? Lo sappiamo. Cercare buone notizie mentre si osserva il tragico conflitto in medio oriente è un’operazione complicata persino per incalliti ottimisti come noi. Eppure a due settimane dall’“allargamento” delle operazioni di Israele all’interno della Striscia di Gaza una notizia importante e non drammatica c’è. Ed è una notizia che riguarda la tenuta della comunità internazionale di fronte a un tema cruciale: non aderire al pensiero unico anti Israele.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE