Sulla guerra tra Israele e Hamas, i politici tedeschi non ne stanno sbagliando una

Il 7/10 non si rimuove. Con l’antisemitismo non si scherza. Chi processa Israele è fuori dalla realtà (Greta compresa). Elogio dei politici tedeschi, da Ursula von der Leyen al presidente Steinmeier, dalla ministra Baerbock ai Grünen Ricarda Lang e Robert Habeck, fino al cancelliere Olaf Scholz

Bisogna dire la verità: i tedeschi, in questa guerra, non ne stanno sbagliando una. Non ne sta sbagliando una la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che anche a costo di far impazzire la metà dei suoi commissari europei e il presidente del Consiglio europeo interpreta da un mese una linea perfetta: Israele ha il diritto di difendersi, Hamas non ha il diritto di usare i civili come scudi umani, l’Europa deve dare tutto il sostegno possibile all’autodifesa di Israele.