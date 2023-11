L'esercito israeliano ha preso il controllo dell'ospedale al-Shifa

Dopo l'ingresso nella struttura ospedaliera più grande di Gaza, Israele ha concesso il rifornimento di carburante ai camion dell'Onu che trasportano aiuti umanitari nella Striscia

Israele ha dichiarato che rifornerà di carburante i camion dell'Onu che trasportano aiuti umanitari a Gaza

L'esercito israeliano ha detto che oggi riforniranno di carburante alcuni camion dell'Onu che trasportano aiuti a Gaza e che non erano riusciti a lasciare la Striscia martedì mattina perché a secco. Il Coordinamento delle attività governative nei Territori - l'unità del ministero israeliano responsabile per gli affari civili palestinesi - ha affermato che verranno riforniti al valico di Rafah, al confine con l'Egitto, su richiesta dell'amministrazione statunitense e che tutto "è stato fatto in coordinamento con le autorità di sicurezza competenti".

Le consegne di carburante nella Striscia di Gaza erano state sospese da Israele perché si temeva potesse essere requisito da Hamas.

L'esercito israeliano è entrato nell'ospedale al-Shifa

Le Forze di difesa israeliane sono entrate all'interno dell'ospedale al-Shifa a Gaza City. Qui potete leggere l'approfondimento sull'azione militare dell'esercito israeliano nella struttura ospedaliera, usata dai terroristi di Hamas come centro strategico,

Secondo testimoni sentiti dalla BBC, i militari avrebbero il controllo della struttura. Sempre alla BBC è stato riferito che i soldati stanno andando di stanza in stanza, piano dopo piano, interrogando tutti - sia il personale che i pazienti - e sono accompagnati da medici e persone che parlano arabo. Sull'account suo account X l'Idf ha detto che entrando nella struttura ospedaliera i suoi militari hanno affrontato e respinto esplosivi e "squadre terroristiche".

L'esercito israeliano ha dichiarato di aver già fornito incubatrici - ci sono dozzine di bambini in ospedale, che durante il fine settimana sono stati portati fuori dalle incubatrici perché l'ospedale era senza elettricità -, alimenti per bambini e forniture mediche all'ospedale al-Shifa.