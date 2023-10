Arrivano gli aiuti per Gaza: come funzionerà il passaggio dal valico di Rafah

Occhi puntati sul valico di Rafah. Oggi il convoglio di oltre un centinaio di camion con 3 mila tonnellate di aiuti umanitari potrà iniziare a muoversi, a quanto anticipato ieri dai media egiziani, per consegnare il proprio carico dentro la Striscia di Gaza. L’Organizzazione mondiale della Sanità ha detto ieri che i suoi mezzi sono “carichi e pronti a partire” non appena sarà aperto il valico. Speriamo domani”, ha aggiunto il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus durante un briefing. Sarà un comitato trilaterale composto da Israele, Stati Uniti ed Egitto a facilitare e monitorare le operazioni, sotto la supervisione dell’Onu. L’unica via per entrare e uscire da Gaza senza passare da Israele è lo spiraglio per portare un minimo di sollievo alla popolazione civile palestinese, a quel milione – circa la metà della popolazione dell’enclave costiera – evacuato da Gaza City e dal nord della Striscia su sollecitazione dell’esercito di Israele impegnato in attacchi dal cielo per indebolire Hamas in quella che è ritenuta la fase preliminare all’ingresso “boots on the ground”.

