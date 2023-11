Slitta l'accordo tra Israele e Hamas: gli ostaggi non saranno liberati prima di venerdì

Nella notte il direttore del Consiglio di sicurezza nazionale israeliano ha detto che i negoziati vanno avanti e che la liberazione non inizierà prima di domani. "Lavoriamo sugli ultimi dettagli logistici", dice la portavoce Usa

Gli ostaggi non saranno liberati prima di domani

Non entrerà in vigore prima di domani, venerdì 24 novembre, l'accordo sulla tregua tra Israele e Hamas, che prevede lo scambio di 50 ostaggi detenuti dal gruppo islamico con 150 prigionieri palestinesi. Lo ha annunciato questa notte Tzachi Hanegbi, direttore del Consiglio di sicurezza nazionale israeliano. La pausa di quattro giorni nei combattimenti dovrebbe invece iniziare prima, forse già oggi.

Un responsabile di Hamas aveva dichiarato di aspettarsi già per oggi un primo scambio di 10 ostaggi con 30 prigionieri palestinesi. Ma Hanegbi ha dichiarato, invece, che la liberazione dei detenuti non avverrà "prima di venerdì" e che i negoziati "non cessano".

L’accordo, che prevede la prima grande pausa da quando Israele ha lanciato un attacco aereo e terrestre sulla Striscia di Gaza dopo l'attentato subito il 7 ottobre, dovrebbe consentire lo scambio di almeno 50 ostaggi israeliani, donne e bambini civili. Israele ha detto che potrebbe estendere la pausa di un giorno per consentire il rilascio di altri 10 ostaggi al giorno.

"Stiamo lavorando sugli ultimi dettagli logistici dell'accordo sugli ostaggi", ha detto la portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Adrienne Watson. "Siamo sulla buona strada, speriamo che l'implementazione inizi venerdì mattina", ha aggiunto.