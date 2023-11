I dilemmi di Israele, dopo lo scambio con Hamas. Parlano i giornalisti israeliani di destra

"Mi oppongo all'accordo, non importa quanti ostaggi verranno liberati, è solo un invito al prossimo attacco”, dice Israele Harel , editorialista di Haaretz. Favorevole invece Amnon Lord, che oggi scrive per Israel Hayom, giornale vicino a Netanyahu: "Ma il governo deve chiarire che rientrerà nella guerra dopo lo scambio"

“Mi oppongo allo scambio con Hamas, non importa quanti ostaggi verranno liberati, è solo un invito al prossimo attacco di Hamas”. Così al Foglio Israel Harel, l’editorialista di destra di casa ad Haaretz, il giornale della sinistra israeliana. “Per un soldato, Gilad Shalit, abbiamo liberato mille assassini, tra cui Sinwar, l’attuale leader di Hamas. Tutti in Israele avevano detto che lo stato era rinato il 7 ottobre, ma questo accordo ci dimostra che poco è cambiato. Il vero test è lo scambio, con Hezbollah che ci guarda”. Harel dice che Israele ne uscirà, ma a un prezzo. “Siamo sopravvissuti alle camere a gas. Ma pensavo che quando avessimo avuto uno stato non saremmo stati dei sopravvissuti e oggi invece siamo una enclave dietro le mura”.