Al forum euro-americano l'Ue fatica a fare il falco con la Cina

Bruxelles. Il “de-risking” sulla Cina è più facile a dirsi che a farsi. Sull’onda delle conclusioni del vertice del G7 di Hiroshima, nella riunione di ieri e oggi del Consiglio commercio e tecnologia (Ttc) a Luleå in Svezia, l’Unione europea e gli Stati Uniti stanno cercando di allineare le loro politiche per affrontare insieme le minacce economiche cinesi: dalla volontà di ridurre le dipendenze dalle catene di approvvigionamento cinesi alla coercizione economica da parte di Pechino. Sotto il sole di mezzanotte svedese gli argomenti su cui convergere non mancano. Anche sotto la prospettiva geopolitica. In un paper pubblicato ieri, Zach Meyers e Sander Tordoir del think tank Centre for European Reform sostengono che l’Ue farebbe bene a “essere più dura con la Cina” per “convincere Pechino che le conseguenze economiche di un’invasione” di Taiwan sarebbero insostenibili per i cinesi. Ma le divergenze interne all’Ue sul controllo di esportazioni e investimenti europei in Cina rischiano di indebolire la cooperazione transatlantica. In una riunione degli ambasciatori dell’Ue ieri, la bozza di conclusioni del Ttc di Luleå è stata epurata dai riferimenti espliciti alla Cina come economia non di mercato, mentre è stato annacquato l’impegno ad avere un approccio comune sul monitoraggio degli investimenti esteri. Tra interessi economici e considerazioni politiche di alcuni stati membri, l’Ue non è ancora pronta a essere un falco con Pechino.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE