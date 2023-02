Perché la risposta protezionista dell'Ue al protezionismo americano è pericolosa

Xi Jinping manda palloni aerostatici per spiare cosa sta accadendo in America. Il Financial Times s’interroga su quella “enigmatica economia” che il mese scorso ha creato un altro mezzo milione di posti di lavoro. Il tasso di disoccupazione è ormai al punto più basso da 53 anni. Per l’Economist il piano Biden è “ambizioso, confuso ed egoistico”, eppure può salvare il pianeta. L’Ue si lamenta e s’arrabatta: bloccare la locomotiva a stelle e strisce o balzarci sopra? Tedeschi e francesi intendono salirci da soli spuntando le stesse condizioni di canadesi e messicani. Gli italiani si tormentano con il vorrei, ma non posso. Giovedì e venerdì il Consiglio straordinario della Ue dovrà discutere su come rispondere: mettere in campo un piano parallelo ed equivalente oppure liberi tutti?

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE