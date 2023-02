Con le nuove regole sugli aiuti di stato l'Ue rinuncia alla neutralità tecnologica

Tra due giorni, nell’ambito del Consiglio speciale dei capi di governo Ue, sarà discusso a Bruxelles il Temporary Crisis and Transition Framework (Tctf), il nuovo quadro temporaneo in materia di aiuti di stato proposto dalla Commissione europea. Quest’ultimo intende supportare la competitività dell’industria europea tutelandola dal caro prezzi energia e incoraggiandone il contributo alla transizione energetica. Gli aiuti trattati sono di due tipi. Gli aiuti “standard” come trasferimenti diretti, sovvenzioni, interessi agevolati e garanzie pubbliche su prestiti e indipendenti dal settore di appartenenza del beneficiario. E, poi, gli aiuti a sostegno dell’attuazione del piano RePowerEU. Rientrano in questo secondo gruppo i sostegni a copertura dei costi aggiuntivi derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi energetici, i sussidi per la riduzione dei consumi elettrici, gli aiuti sugli investimenti per la produzione di elettricità da fonti rinnovabili, per i sistemi di stoccaggio dell’energia elettrica, per la decarbonizzazione dei processi industriali e per i settori strategici per la transizione energetica.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE