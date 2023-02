Meloni da Scholz: la conferenza stampa in diretta

Giorgia Meloni è arrivata questo pomeriggio a Berlino, dopo una visita a Stoccolma in mattinata. E qui ha incontrato per un lungo colloquio Olaf Scholz, il cancelliere tedesco, con cui la premier si rivedrà la prossima settimana al Consiglio europeo. Molti dei temi che saranno affrontati a Bruxelles il 9 e il 10 febbraio erano oggi al centro del bilaterale: politiche migratorie e risposta europea al piano di investimenti americano. Proprio sul secondo punto si registra una divergenza di posizioni tra i due governi: a Bruxelles prevalgono per il momento gli interessi tedeschi a scapito di quelli italiani, tanto che nella bozza di conclusione del Consiglio europeo che il Foglio ha potuto visionare al vertice non passerà la proposta di un debito comune europeo sull'esempio del Sure. Più vicine invece le posizioni dei due leader sulla gestione dei migranti.

Sullo sfondo ci sono poi i dossier che riguardano più da vicino i due paesi, fortemente interconnessi dal punto di vista industriale.