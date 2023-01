La risposta europea all'Ira di Biden

Perché al governo Meloni conviene appoggiare i mercatisti del nord e non gli aiuti di stato proposti dalla presidente della Commissione von der Leyen

Ursula von der Leyen potrebbe avere qualche difficoltà ad aprire i rubinetti degli aiuti di stato per rispondere ai sussidi verdi ed energetici introdotti dall’Amministrazione Biden con l’Inflation reduction act (Ira). Il piano americano da 391 miliardi di dollari, incentrato sul principio del “Buy America”, fa temere una deindustrializzazione del vecchio continente provocata dalla fuga di imprese per beneficiare dei sussidi e degli sconti fiscali americani. “Abbiamo bisogno di una strategia ‘Made in Europe’”, ha detto martedì Emmanuel Macron.