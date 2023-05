Il dilemma commerciale dell'Ue tra prosecco, manzo e difesa dalla Cina

La Commissione presenterà una serie di proposte per rafforzare la sicurezza economica europea, tra cui le misure per realizzare il “de-risking” rispetto a Pechino. L’altra parte della strategia di Bruxelles è usare il commercio come arma di attrazione dei paesi non europei. Il primo accordo dovrebbe essere con l’Australia. ma per Roma e Parigi ci sono ancora nodi da sciogliere

Bruxelles. Salvare la denominazione protetta del prosecco dal vino frizzante australiano o diventare un attore geopolitico in grado di contenere la Cina? In estrema sintesi, è questa la domanda a cui devono rispondere gli stati membri dell’Unione europea nelle prossime cinque settimane. Dopo il vertice del G7, i capi di stato e di governo si ritroveranno a Bruxelles alla fine di giugno. Al Consiglio europeo devono ridefinire la strategia nei confronti di Pechino per mettere in pratica le promesse concordate con gli Stati Uniti a Hiroshima. Pochi giorni prima, in teoria il 21 di giugno, la Commissione presenterà una serie di proposte per rafforzare la sicurezza economica, con tutte le misure che possono essere introdotte per realizzare il “de-risking” (la riduzione dei rischi) promosso da Ursula von der Leyen sulla Cina. Strumento anti coercizione economica, divieti di esportazioni e investimenti nei settori tecnologici sensibili, controllo degli investimenti, riduzione delle dipendenze dalla catena di approvvigionamento cinese dovrebbero far parte della scatola degli attrezzi dell’Ue. “La Cina è in primissimo piano nella nostra discussione”, spiega al Foglio un diplomatico dell’Ue. Ma l’altra parte della strategia è usare il commercio come arma di attrazione dei paesi non europei: gli accordi di libero scambio dovrebbero cementare i legami con gli alleati tradizionali e con i paesi del cosiddetto “sud globale”. Domani i ministri del Commercio dell’Ue faranno il punto su come stanno andando i negoziati bilaterali con Australia, India, Indonesia, Kenya, Africa orientale, Africa meridionale, Mercosur, Messico e Cile.