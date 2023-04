Come si spostano i soldi nel caos ideologico-politico del Gop americano

Il miliardario Peter Thiel, cofondatore di Paypal, ha deciso di smettere di sostenere i candidati del Partito repubblicano per il 2024. Dopo aver appoggiato Donald J. Trump nel 2016, Thiel ha fatto eleggere lo scorso novembre un suo candidato al Senato, l’ex bestsellerista J. D. Vance. Ma adesso il miliardario non ne può più delle “culture wars”. Secondo lui il partito non può concentrarsi su aborto e bagni per i transgender, dimenticando le più importanti questioni economiche. I dibattiti sul gender sono “una distrazione dai veri problemi”, ha detto. E Vance, che da millennial moderato si era appiccicato spudoratamente a Trump per ottenere il suo seggio, non ha commentato, ma è difficile che riesca a mantenere la sua posizione senza i soldi del suo sponsor e creatore. Il senatore dell’Ohio, che usa le guerre culturali per avere una voce su Fox News, appoggia la narrativa America First, andando in televisione a dire che “l’Ucraina è il paese più corrotto d’Europa”, convinto che un suo ingresso nell’Unione europea porterebbe solo a un’inutile escalation del conflitto.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE