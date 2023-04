Biden ha un problema di credibilità con i giovani

I ragazzi americani sono un po’ delusi soprattutto sui temi ambientali. Ma il presidente ha sfoderato un’arma potente per conquistarli: ridurre i debiti contratti per studiare. Lo scoglio della Corte Suprema (conservatrice)

C’è una fascia di elettori con la quale Joe Biden, fresco di candidatura per un secondo mandato alla Casa Bianca, ha un problema di credibilità: i giovani. Non è solo un tema di età, anche se il divario generazionale tra l’ex ragazzo nato durante la Seconda guerra mondiale e quelli nati nella Generazione Z con l’età per votare, è enorme. Le critiche e le perplessità delle giovani generazioni nei confronti dell’attuale Casa Bianca sono però soprattutto legate alle scelte politiche di Biden, in particolare quelle sull’ambiente. L’Amministrazione, nel primo mandato, ha deluso le aspettative di chi voleva una linea più decisa sulla lotta al cambiamento climatico. Ed è un tema che Biden potrebbe pagare alle urne nel 2024.