Una lezione dagli Stati Uniti: Trump può essere eletto anche se incriminato

Come si dice Severino in America? Non si dice, perché la giustizia non sarà mai strumento legale per l’eliminazione di un avversario

C’era una rubrica nella Settimana Enigmistica intitolata: “Lo sapevate che?”. E un’altra di significato analogo: “Strano ma vero”. Lo sapevate che Trump può correre per la Casa Bianca e essere eletto anche se incriminato, e si discute se nel caso potrebbe diventare presidente perfino stando in galera durante la campagna elettorale? Strano ma vero. E tipico per un altro elemento da tenere presente nel giudicare la giustizia americana e il suo rapporto con la politica e l’esercizio e i diritti civili di un politico. Del primo elemento si è già parlato qui qualche giorno fa. Con le questioni di garantismo all’italiana il caso Trump c’entra niente, e va ripetuto. Noi siamo il paese dello sputtanamento preventivo dell’imputato e della indiscutibilità-insindacabilità del libero convincimento del giudice, un paese spagnolesco. Il problema della giustizia americana non è invece mettere il bollo sulla presunzione di colpevolezza di un uomo pubblico, di un colletto bianco, in un’orgia di accuse e sbeffeggiamenti delle sue tecniche a difesa e nel presupposto che il magistrato è al di sopra della legge, un totem culturale dell’imparzialità apolitica che non puoi attaccare se non vuoi metterti contro il diritto vigente; all’opposto, il problema della giustizia americana e del sistema dei media che osservano e controllano è sempre stabilire quale sia l’attendibilità giuridica e la capacità di prevalere in un giusto processo degli elementi portati dal magistrato elettivo, dunque eminentemente e apertamente politico, dell’accusa.