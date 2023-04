Garantismo per Trump? No, grazie

Non si è tenuti a essere garantisti per Trump, e credo di sapere perché. Come chiunque sia incriminato negli Stati Uniti, l’ex presidente americano è stracarico di garanzie giuridiche. Il processo è per definizione e diritto costituzionale un giusto processo, non vige la finzione dell’imparzialità ma la regola del confronto duro tra accusa e difesa, e la difesa ha praticamente gli stessi poteri dell’accusa nel suo mestiere. Lì se l’accusa non è in grado di sostenere un processo, due sono le cose, o non lo imbastisce oppure il caso si chiude senza conseguenze, quando non si esibiscano prove documentali e testimoniali serie in ordine a reati personali seri (felony).

